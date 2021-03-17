Хавбек Шахтера: «Постараемся все исправить во втором матче с Ромой»

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио рассчитывает, что команда в ответном матче Лиги Европы с «Ромой» сумеет отыграться после поражения 0:3.

«Готовимся наилучшим образом. Результат сложный, но мы постараемся исправить все, что делали не так в первой встрече. К сожалению, в Риме провели не очень хороший матч и потерпели поражение с достаточно тяжелым счетом, но сейчас знаем соперника лучше и попытаемся развернуть все в свою пользу».

«Не сказал бы, что это невозможно», - сказал Антонио.

Матч состоится в четверг, начало в 19:55.