Хавбек Шахтера: «Постараемся все исправить во втором матче с Ромой»

Маркос Антонио верит в чудо

  • 17.03.2021 15:53
  • 326 просмотров
  • 3 комментария
Хавбек Шахтера: «Постараемся все исправить во втором матче с Ромой»
© shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио рассчитывает, что команда в ответном матче Лиги Европы с «Ромой» сумеет отыграться после поражения 0:3.

«Готовимся наилучшим образом. Результат сложный, но мы постараемся исправить все, что делали не так в первой встрече. К сожалению, в Риме провели не очень хороший матч и потерпели поражение с достаточно тяжелым счетом, но сейчас знаем соперника лучше и попытаемся развернуть все в свою пользу».

«Не сказал бы, что это невозможно», - сказал Антонио.

Матч состоится в четверг, начало в 19:55.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 17.03.2021 16:33
    +1
    Главное не доисправляться как с Боруссией.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.03.2021 16:05
    +2
    Как вы выправите , если у вас то Кривцов , то Круторогов ?
    Ссылка
    олег григор
      олег григор, 17.03.2021 15:56
    +3
    От дає!
    Ссылка
    олег григор
    online
      олег григор, 17.03.2021 15:56
    +3
    От дає!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.03.2021 16:05
    +2
    Как вы выправите , если у вас то Кривцов , то Круторогов ?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 17.03.2021 16:33
    +1
    Главное не доисправляться как с Боруссией.
    Ссылка
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