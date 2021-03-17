Винницкую Ниву покинули два футболиста

Богдан Зугравый и Дмитрий Подгаецкий ушли из клуба Второй лиги

  • 17.03.2021 14:57
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Винницкую Ниву покинули два футболиста
© ФК Нива Винница. Богдан Зугравый

Полузащитники Богдан Зугравый и Дмитрий Подгаецкий, которые в этом сезоне дебютировали в составе винницкой «Нивы», больше не являются ее игроками.

19-летний Зугравый провел 10 матчей во Второй лиге и 2 игры в Кубке Украины.

19-летний Подгаецкий принял участие в 4-х матчах чемпионата и 3-х кубковых поединках.

В заявке команды осталось 23 футболиста.

«Нива» занимает 12-е место в группе А Второй лиги, опережая на 2 очка львовские «Карпаты». 20 марта команда Владимира Цыткина примет галичан в первом официальном матче 2021 года.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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