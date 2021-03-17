Жерсон Родригеш вызван в сборную Люксембурга

25-летний игрок киевского «Динамо» Жерсон Родригеш получил очередной вызов в национальную сборную Люксембурга.
В ближайшую Люксембург проведет три поединка: 24 марта — выездной товарищеский матч против Катара, 27 марта — выездной с Ирландией и 30 марта домашний против Португалии в рамках отбора на ЧМ-2022.
В активе Родригеша 31 матч за национальную сборную своей страны, в которых он забил 5 мячей.
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Источник — ФК Динамо Киев
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