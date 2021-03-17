Сергей Стаховский – Марк-Андреа Хюслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 марта украинский теннисист Сергей Стаховский (№195 ATP) проведет второй поединок на очередном челленджере в итальянской Биелле.
В матче второго круга украинец сыграет против Марка-Андреа Хюслера из Швейцарии (№151 ATP).
Время начала матча – 15:40 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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