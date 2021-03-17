ВИДЕО. Есть гол Шевченко. ЛЕ вспомнила четыре классных удара головой

Официальный твиттер-аккаунт Лиги Европы опубликовал подборку из четырех классических ударов головой в рамках данного турнира. Кроме ударов Диего Година, Эдина Джеко и Йонаса Винда, в подборку также попал и забитый мяч Андреем Шевченко.



17 февраля 2011 года тогда еще форвард киевского «Динамо» поразил ворота «Бешикташа», матч завершился со счетом 4:1 в пользу киевлян. В том сезоне «бело-синие» прошли еще и «Манчестер Сити», дойдя до 1/4 финала, где только по правилу выездного гола уступили португальской «Браге» (1:1 и 0:0).

Great headers 👏 Most impressive?



🇩🇰 Jonas Wind

🇺🇦 Andriy Shevchenko

🇺🇾 Diego Godín

🇧🇦 Edin Džeko@hankookreifen | #UELPlay | #UEL pic.twitter.com/krr576Vimy — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 17, 2021