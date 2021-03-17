ВИДЕО. Есть гол Шевченко. ЛЕ вспомнила четыре классных удара головой

Памятный гол с углового в ворота «Бешикташа»

  • 17.03.2021 13:42
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ВИДЕО. Есть гол Шевченко. ЛЕ вспомнила четыре классных удара головой
© ФК Динамо Киев. Андрей Шевченко

Официальный твиттер-аккаунт Лиги Европы опубликовал подборку из четырех классических ударов головой в рамках данного турнира. Кроме ударов Диего Година, Эдина Джеко и Йонаса Винда, в подборку также попал и забитый мяч Андреем Шевченко.
 
17 февраля 2011 года тогда еще форвард киевского «Динамо» поразил ворота «Бешикташа», матч завершился со счетом 4:1 в пользу киевлян. В том сезоне «бело-синие» прошли еще и «Манчестер Сити», дойдя до 1/4 финала, где только по правилу выездного гола уступили португальской «Браге» (1:1 и 0:0). 

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Источник — Twitter

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