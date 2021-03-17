Вильярреал – Динамо. Букмекеры назвали фаворита ответной встречи

Даже ничья станет для киевлян успехом

  • 17.03.2021 13:24
  • 778 просмотров
  • 2 комментария
Вильярреал – Динамо. Букмекеры назвали фаворита ответной встречи
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 18 марта, киевское «Динамо» на выезде сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (первый матч 0:2).
 
Букмекеры не сомневаются общей победе испанцев. На проход «Вильярреала» можно поставить с коэффициентом 1.01, на проход «Динамо» – 27.0. 
 
На выигрыш киевлян во втором матче можно поставить с коэффициентом 6.8, на ничью - 3.9, поражение оценено в 1.58.
 
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.97. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.98, ТМ2.5 – 1.88.
 
Напомним, матч «Вильярреал» – «Динамо» начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    APL
    online
      APL, 17.03.2021 13:55
    -1
    Forever-smart-1, 17.03.2021 13:52
    на проход «Динамо» – 27.0. (с)
    Какой ПОЗОР!!
    копанка не далеко втекла - 26.0
    Ссылка
    Forever-smart-1
    online
      Forever-smart-1, 17.03.2021 13:52
    -2
    на проход «Динамо» – 27.0. (с)
    Какой ПОЗОР!!
    Ссылка
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