Вильярреал – Динамо. Букмекеры назвали фаворита ответной встречи

В четверг, 18 марта, киевское «Динамо» на выезде сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (первый матч 0:2).



Букмекеры не сомневаются общей победе испанцев. На проход «Вильярреала» можно поставить с коэффициентом 1.01, на проход «Динамо» – 27.0.



На выигрыш киевлян во втором матче можно поставить с коэффициентом 6.8, на ничью - 3.9, поражение оценено в 1.58.



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.97. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.98, ТМ2.5 – 1.88.



Напомним, матч «Вильярреал» – «Динамо» начнется в 22:00 по Киеву.