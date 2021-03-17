Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги Европы Милан – Манчестер Юнайтед

Встреча состоится в четверг, 18 марта

  • 17.03.2021 12:37
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Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги Европы Милан – Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 18 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Милан» примет «Манчестер Юнайтед» (первый матч 1:1).
 
Матч пройдет в Милан на стадионе «Сан-Сиро», стартовый свисток Феликса Брыха прозвучит в 22:00 по Киеву.
 
В прямом эфире поединок «Милан» – «Манчестер Юнайтед» покажет телеканал «Футбол 3».

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Источник — Sport.ua

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