В четверг, 18 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Милан» примет «Манчестер Юнайтед» (первый матч 1:1).
Матч пройдет в Милан на стадионе «Сан-Сиро», стартовый свисток Феликса Брыха прозвучит в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире поединок «Милан» – «Манчестер Юнайтед» покажет телеканал «Футбол 3».
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Источник — Sport.ua
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