ВИДЕО. Турецкое кунг-фу. Игрок Денизлиспора едва не снес голову сопернику

Совершенно идиотский поступок Озера Оздемира

  • 17.03.2021 12:28
  • 1586 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Турецкое кунг-фу. Игрок Денизлиспора едва не снес голову сопернику
© ФК Газиантеп

В матче 30-го тура турецкой Суперлиги случился очень неприятный эпизод. 
 
В начале второго тайма при счете 0:0 защитник «Денизлиспора» Озер Оздемир в чудовищном прыжке прямой ногой едва не снес голову с плеч Жуниору Мораишу, который защищает цвета «Газиантепа».
 
К счастью, бразильца удалось откачать и он даже доиграл матч до финального свистка. Оздемир, конечно же, получил прямую красную карточку. 
 
В итоге «Газиантеп» выиграл матч со счетом 2:0.

 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    PETP0
    online
      PETP0, 17.03.2021 13:34
    0
    О чем такие думают? Он же мог убить соперника таким ударом. Идиот.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 17.03.2021 12:54
    +1
    Он не собирался попадать ногой в соперника, но о том, что может очень жестко попасть ясно понимал. Так играть нельзя.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 17.03.2021 12:54
    +1
    Он не собирался попадать ногой в соперника, но о том, что может очень жестко попасть ясно понимал. Так играть нельзя.
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 17.03.2021 13:34
    0
    О чем такие думают? Он же мог убить соперника таким ударом. Идиот.
    Ссылка
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