ВИДЕО. Турецкое кунг-фу. Игрок Денизлиспора едва не снес голову сопернику

В матче 30-го тура турецкой Суперлиги случился очень неприятный эпизод.



В начале второго тайма при счете 0:0 защитник «Денизлиспора» Озер Оздемир в чудовищном прыжке прямой ногой едва не снес голову с плеч Жуниору Мораишу, который защищает цвета «Газиантепа».



К счастью, бразильца удалось откачать и он даже доиграл матч до финального свистка. Оздемир, конечно же, получил прямую красную карточку.



В итоге «Газиантеп» выиграл матч со счетом 2:0.