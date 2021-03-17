ВИДЕО. Турецкое кунг-фу. Игрок Денизлиспора едва не снес голову сопернику

В матче 30-го тура турецкой Суперлиги случился очень неприятный эпизод.
В начале второго тайма при счете 0:0 защитник «Денизлиспора» Озер Оздемир в чудовищном прыжке прямой ногой едва не снес голову с плеч Жуниору Мораишу, который защищает цвета «Газиантепа».
К счастью, бразильца удалось откачать и он даже доиграл матч до финального свистка. Оздемир, конечно же, получил прямую красную карточку.
В итоге «Газиантеп» выиграл матч со счетом 2:0.
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Источник — Sport.ua
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