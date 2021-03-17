Бупендзу, которым интересуется Динамо, предложили Арсеналу

Лучший бомбардир нынешнего розыгрыша турецкой Суперлиги Аарон Бупендза, выступающий за «Хатайспор», был предложен для трансфера лондонскому «Арсеналу».
Отмечается, что слово за своего соотечественника в Лондоне замолвил капитан «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг.
Помимо «Арсенала» виды на Бупендзу имеют еще семь клубов - «Тоттенхэм», «Лестер», «Кристал Пэлас», «Брайтон», «Вулверхэмптон», «Ньюкасл» и «Вест Хэм».
От продажи Бупендзы «Хатайспор» нацелен выручить не менее 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» грядущим летом планирует вернуться к переговорам о покупке Бупендзы.
Источник — Milliyet
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