Бупендзу, которым интересуется Динамо, предложили Арсеналу

Также на габонца, по слухам, виды имеют еще семь клубов АПЛ

  • 17.03.2021 12:01
  • 468 просмотров
  • 1 комментарий
Бупендзу, которым интересуется Динамо, предложили Арсеналу
© milliyet.com.tr. Аарон Бупендза

Лучший бомбардир нынешнего розыгрыша турецкой Суперлиги Аарон Бупендза, выступающий за «Хатайспор», был предложен для трансфера лондонскому «Арсеналу».

Отмечается, что слово за своего соотечественника в Лондоне замолвил капитан «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг.

Помимо «Арсенала» виды на Бупендзу имеют еще семь клубов - «Тоттенхэм», «Лестер», «Кристал Пэлас», «Брайтон», «Вулверхэмптон», «Ньюкасл» и «Вест Хэм».

От продажи Бупендзы «Хатайспор» нацелен выручить не менее 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» грядущим летом планирует вернуться к переговорам о покупке Бупендзы.

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Источник — Milliyet

(4 голоса)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 17.03.2021 12:19
    0
    Кому он нужен за такие деньги.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 17.03.2021 12:19
    0
    Кому он нужен за такие деньги.
    Ссылка
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