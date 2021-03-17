Шахтер – Рома. Букмекеры оставляют шансы горнякам на победу во втором матче

Но не на выход в четвертьфинал

  • 17.03.2021 11:55
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Шахтер – Рома. Букмекеры оставляют шансы горнякам на победу во втором матче
© ФК Шахтер Донецк

В четверг, 18 марта, донецкий «Шахтер» в Киеве сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» (первый матч 0:3).
 
Букмекеры практически не оставляют шансов украинскому клубу на продолжение борьбы на турнире. На проход «Ромы» можно поставить с коэффициентом 1.01, на проход «Шахтера» – 26.0. 
 
На выигрыш украинцев во втором матче можно поставить с коэффициентом 2.6, на ничью - 3.5, поражение оценено в 2.75.
 
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.6. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.75, ТМ2.5 – 2.14.
 
Напомним, матч «Шахтер» – «Рома» начнется в 19:55.

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Источник — Sport.ua

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