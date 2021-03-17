ТЕТЕ: «Верю, что Шахтер добьется выхода в четвертьфинал Лиги Европы»

Молодой бразилец демонстрирует отменный настрой на предстоящий поединок «горняков»

  • 17.03.2021 11:25
  • 818 просмотров
  • 4 комментария
ТЕТЕ: «Верю, что Шахтер добьется выхода в четвертьфинал Лиги Европы»
© ФК Шахтер. Тете

Вингер «Шахтера» Тете накануне ответного поединка против «Ромы» в плей-офф Лиги Европы выразил уверенность, что его команде по силам пройти оппонента, невзирая на неудачу в первой игре.

«Знаем, что это будет очень сложная игра, как и в Италии, но я уверен, что наша команда подойдет к матчу иначе, и мы покажем хороший футбол. Мы неплохо продвинулись в некоторых аспектах и можем сбалансировать дуэль. Я верю, что на этом этапе у нас будет зрелищная игра, мы выложимся на максимум и добьемся выхода в четвертьфинал. Это наша цель», - сказал Тете.

Напомним, неделю назад «Шахтер» уступил «Роме» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:3.

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Источник — UOL Esporte

(3 голоса)

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Комментарии
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 17.03.2021 11:57
    -1
    Сильно! Но думаю будет 0:0
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 17.03.2021 11:38
    -2
    Мотивация это конечно хорошо, дай Бог конечно. Но это уже будет на грани подвига! Тем более с Ромой.. это далеко не Маккаби. Любая победа - будет уже успех. Очки в таблицу коэффициентов зайдут и бабки клуб
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2021 11:34
    -2
    покер сделай и доб-ся
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    Trollface
    online
      Trollface, 17.03.2021 11:33
    +2
    Играть нужно было в первом матче. Рома забьет еще 2 гола точно.
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    Trollface
    online
      Trollface, 17.03.2021 11:33
    +2
    Играть нужно было в первом матче. Рома забьет еще 2 гола точно.
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