ТЕТЕ: «Верю, что Шахтер добьется выхода в четвертьфинал Лиги Европы»

Вингер «Шахтера» Тете накануне ответного поединка против «Ромы» в плей-офф Лиги Европы выразил уверенность, что его команде по силам пройти оппонента, невзирая на неудачу в первой игре.

«Знаем, что это будет очень сложная игра, как и в Италии, но я уверен, что наша команда подойдет к матчу иначе, и мы покажем хороший футбол. Мы неплохо продвинулись в некоторых аспектах и можем сбалансировать дуэль. Я верю, что на этом этапе у нас будет зрелищная игра, мы выложимся на максимум и добьемся выхода в четвертьфинал. Это наша цель», - сказал Тете.

Напомним, неделю назад «Шахтер» уступил «Роме» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:3.