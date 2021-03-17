Катарина Завацкая – Анастасия Гасанова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 марта украинская теннисистка Катарина Завацкая (№125 WTA) стартует в основной сетке турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге.
В первом раунде Завацкая сразится с россиянкой Анастасией Гасановой (№241 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится первым запуском, начало матча в 12:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница встреча сразится против пятой сеяной россиянки Анастасии Павлюченковой (№45 WTA).
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Источник — Sport.ua
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