Катарина Завацкая – Анастасия Гасанова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 марта украинская теннисистка Катарина Завацкая (№125 WTA) стартует в основной сетке турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге.



В первом раунде Завацкая сразится с россиянкой Анастасией Гасановой (№241 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится первым запуском, начало матча в 12:00 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем круге победительница встреча сразится против пятой сеяной россиянки Анастасии Павлюченковой (№45 WTA).



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