ВИДЕО. УЕФА напомнил, как 22 года назад Динамо одолело Реал в Киеве

Киевляне вышли в полуфинал Лиги чемпионов

  • 17.03.2021 10:55
  • 2187 просмотров
  • 13 комментариев
ВИДЕО. УЕФА напомнил, как 22 года назад Динамо одолело Реал в Киеве
© ФК Динамо Киев

В этот день в 1999 году киевское «Динамо» одержало победу со счетом 2:0 над «Реалом» на НСК «Олимпийский».

После ничьей, добытой в первом матче в Мадриде, динамовцы пробились в полуфинал самого престижного турнира в Европе, что является лучшим достижением «бело-синих» за времена независимой Украины.
 
Лига чемпионов 1998/1999, 1/4 финала, ответный матч
 
17 марта 1999. Киев, НСК «Олимпийский», 83 160 зрителей
 
«Динамо» (Киев, Украина) – «Реал» (Мадрид, Испания) – 2:0
Голы: Шевченко (63, 80).
 
«Динамо»: Шовковский, Лужный, Головко, Ващук, Каладзе, Косовский (Яшкин, 87), Шевченко, Ребров, Гусин, Хацкевич, Кардаш (Белькевич, 46).
«Реал»: Иллгнер, Пануччи, Роберто Карлос, Йерро, Санчис (Гути, 71), Редондо, Рауль, Зеедорф (Шукер, 66), Кампо, Морьентес, Ярни (Карамбе, 81).
Предупреждены: Ярни (1), Иллгнер (63), Йерро (74), Редондо (84).

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Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
    MAD_MOLE
    online
      MAD_MOLE, 17.03.2021 11:55
    -3
    Alex86 1, 17.03.2021 11:40
    Зато на ходу побеждали Реал и Барсу, а вы в то время кого? А ну да, никого. Было бы финансирование сейчас годное, то сидели бы вы на 2-ом в лучшем случае месте.
    Было когда то ты что лох было было да прошло ,,Днепр с Пердя тоже до финала доходил ЛЕ,так.. Можно сказать если бы не Суркис может вашегго вобще не было ты реально какой то тупой лох
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2021 11:41
    0
    Bismuth, 17.03.2021 11:39
    С ФКА
    was?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2021 11:40
    +1
    MAD_MOLE, 17.03.2021 11:39
    Х..,вы можете почмокат.ваг уровеньь с Европе яблунцы Лугано ,венгры ,вы за пять лет даже дрн уровня бенфики не кого не обыграли позорриики вПопуляярные *
    Зато на ходу побеждали Реал и Барсу, а вы в то время кого? А ну да, никого. Было бы финансирование сейчас годное, то сидели бы вы на 2-ом в лучшем случае месте.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 11:39
    -3
    Alex86 1, 17.03.2021 11:37
    давно, пора б уже снова выстрелить
    С ФКА
    Ссылка
    MAD_MOLE
    online
      MAD_MOLE, 17.03.2021 11:39
    -3
    Alex86 1, 17.03.2021 11:37
    давно, пора б уже снова выстрелить
    Х..,вы можете почмокат.ваг уровеньь с Европе яблунцы Лугано ,венгры ,вы за пять лет даже дрн уровня бенфики не кого не обыграли позорриики вПопуляярные *
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 11:38
    -3
    Кому они напомнили? Вильярреалу?
    Так те же не вничью сыграли первый матч.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2021 11:37
    +3
    давно, пора б уже снова выстрелить
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 17.03.2021 11:32
    +2
    MAD_MOLE, 17.03.2021 11:08
    УЕФА раз в 22 года вспоминают а лошки боты динамовские каждый день матч который был 22 года назад в 20 веке ,ну пусть вспоминают ущербные им же больше нечего вспоминать
    но почему то Уефа вас не вспоминает никогда
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.03.2021 11:29
    +1
    MAD_MOLE, 17.03.2021 11:08
    УЕФА раз в 22 года вспоминают а лошки боты динамовские каждый день матч который был 22 года назад в 20 веке ,ну пусть вспоминают ущербные им же больше нечего вспоминать
    Ты , образина , Боруссию почаще вспоминай !
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.03.2021 11:11
    +2
    81500 зрителей
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 17.03.2021 11:10
    0
    такого вже не буде при суркісах
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 17.03.2021 11:08
    +3
    Отличный был матч. Ребров выдал шикарный пас.
    Ссылка
    MAD_MOLE
    online
      MAD_MOLE, 17.03.2021 11:08
    -8
    УЕФА раз в 22 года вспоминают а лошки боты динамовские каждый день матч который был 22 года назад в 20 веке ,ну пусть вспоминают ущербные им же больше нечего вспоминать
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2021 11:37
    +3
    давно, пора б уже снова выстрелить
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 17.03.2021 11:08
    +3
    Отличный был матч. Ребров выдал шикарный пас.
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 17.03.2021 11:32
    +2
    MAD_MOLE, 17.03.2021 11:08
    УЕФА раз в 22 года вспоминают а лошки боты динамовские каждый день матч который был 22 года назад в 20 веке ,ну пусть вспоминают ущербные им же больше нечего вспоминать
    но почему то Уефа вас не вспоминает никогда
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.03.2021 11:11
    +2
    81500 зрителей
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2021 11:40
    +1
    MAD_MOLE, 17.03.2021 11:39
    Х..,вы можете почмокат.ваг уровеньь с Европе яблунцы Лугано ,венгры ,вы за пять лет даже дрн уровня бенфики не кого не обыграли позорриики вПопуляярные *
    Зато на ходу побеждали Реал и Барсу, а вы в то время кого? А ну да, никого. Было бы финансирование сейчас годное, то сидели бы вы на 2-ом в лучшем случае месте.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.03.2021 11:29
    +1
    MAD_MOLE, 17.03.2021 11:08
    УЕФА раз в 22 года вспоминают а лошки боты динамовские каждый день матч который был 22 года назад в 20 веке ,ну пусть вспоминают ущербные им же больше нечего вспоминать
    Ты , образина , Боруссию почаще вспоминай !
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2021 11:41
    0
    Bismuth, 17.03.2021 11:39
    С ФКА
    was?
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 17.03.2021 11:10
    0
    такого вже не буде при суркісах
    Ссылка
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