ВИДЕО. УЕФА напомнил, как 22 года назад Динамо одолело Реал в Киеве

В этот день в 1999 году киевское «Динамо» одержало победу со счетом 2:0 над «Реалом» на НСК «Олимпийский».

После ничьей, добытой в первом матче в Мадриде, динамовцы пробились в полуфинал самого престижного турнира в Европе, что является лучшим достижением «бело-синих» за времена независимой Украины.



Лига чемпионов 1998/1999, 1/4 финала, ответный матч



17 марта 1999. Киев, НСК «Олимпийский», 83 160 зрителей



«Динамо» (Киев, Украина) – «Реал» (Мадрид, Испания) – 2:0

Голы: Шевченко (63, 80).



«Динамо»: Шовковский, Лужный, Головко, Ващук, Каладзе, Косовский (Яшкин, 87), Шевченко, Ребров, Гусин, Хацкевич, Кардаш (Белькевич, 46).

«Реал»: Иллгнер, Пануччи, Роберто Карлос, Йерро, Санчис (Гути, 71), Редондо, Рауль, Зеедорф (Шукер, 66), Кампо, Морьентес, Ярни (Карамбе, 81).

Предупреждены: Ярни (1), Иллгнер (63), Йерро (74), Редондо (84).