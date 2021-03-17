ВИДЕО. Слова Зидана после победы над Аталантой

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле уверенно обыграл «Аталанту» со счетом 3:1. При этом первая игра закончилась с минимальным перевесом «сливочных» (1:0).
Вашему вниманию запись пресс-конференции Зинедина Зидана после матча Лиги чемпионов «Реал Мадрид» - «Аталанта».
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Источник — Sport.ua
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