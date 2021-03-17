Десна впервые за три месяца сыграет в Чернигове

Команда Александра Рябоконя возвращается на родную арену

  • 17.03.2021 09:36
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Десна впервые за три месяца сыграет в Чернигове
© ФК Десна Чернигов

«Десна» начала реализацию билетов на домашний матч 19-го тура УПЛ против  «Днепра-1». Встреча пройдет в Чернигове на стадионе им. Юрия Гагарина.
 
Отметим, что предыдущий раз «Десна» играла на домашнем стадионе еще шестого декабря прошлого года, когда обыграла там «Ворсклу» (1:0). Последующие встречи чемпионата, в котором «северяне» были номинальными гостями, прошли в Киеве из-за того, что погода не позволяла подготовить поле в Чернигове.
 
Матч «Десна» – «Днепр-1» состоится 20 марта, начало в 17:00.

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Источник — УПЛ

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