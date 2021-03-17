Десна впервые за три месяца сыграет в Чернигове

«Десна» начала реализацию билетов на домашний матч 19-го тура УПЛ против «Днепра-1». Встреча пройдет в Чернигове на стадионе им. Юрия Гагарина.



Отметим, что предыдущий раз «Десна» играла на домашнем стадионе еще шестого декабря прошлого года, когда обыграла там «Ворсклу» (1:0). Последующие встречи чемпионата, в котором «северяне» были номинальными гостями, прошли в Киеве из-за того, что погода не позволяла подготовить поле в Чернигове.



Матч «Десна» – «Днепр-1» состоится 20 марта, начало в 17:00.