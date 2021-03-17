БеНеЛига. В Бельгии одобрили создание единого чемпионата с Нидерландами

В Бельгии прошла конференция клубов-участников Про Лиги

  • 17.03.2021 06:15
  • 1524 просмотра
  • 2 комментария
БеНеЛига. В Бельгии одобрили создание единого чемпионата с Нидерландами
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Бельгии прошла конференция клубов-участников Про Лиги, топ-дивизиона. Все клубы единогласно одобрили создание единого чемпионата с Нидерландами, под названием БеНеЛига (по первым буквам: Belgium – Nethelands). Официальное сообщение гласит:

«Генеральная ассамблея Про Лиги единогласно проголосовала за принципиальное соглашение о направлении будущих амбиций бельгийского профессионального футбола.

Эти амбиции основаны на уважении к спортивным устремлениям ведущих клубов и необходимости экономической стабильности для других профессиональных клубов. Существует единодушная поддержка, чтобы дать возможной реализации БеНеЛиги все возможности. Руководство Про Лиги теперь будет играть в этом активную роль.

БеНеЛига должна сопровождаться гарантиями экономической стабильности для других профессиональных клубов путем создания одной национальной высшей лиги на основе устойчивых правил лицензирования и конкуренции.

Это видение также означает, что команды U-23 профессиональных клубов могут соревноваться в национальной любительской серии. Чтобы обеспечить это будущее бельгийского профессионального футбола, Про Лига пересмотрит условия лицензирования». 

БеНеЛига существовала три сезона в женском футболе (2012–2015), но затем распалась на две отдельных национальных организации.

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.03.2021 07:08
    -2
    axylinam, 17.03.2021 06:57
    Интересная идея- и денег больше заработают и зрительский интерес будет выше и конкурентоспособность поднимется
    И Брюгге Гент будут бороться за Ле только
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.03.2021 06:57
    0
    Интересная идея- и денег больше заработают и зрительский интерес будет выше и конкурентоспособность поднимется
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.03.2021 06:57
    0
    Интересная идея- и денег больше заработают и зрительский интерес будет выше и конкурентоспособность поднимется
    Ссылка
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