БеНеЛига. В Бельгии одобрили создание единого чемпионата с Нидерландами

В Бельгии прошла конференция клубов-участников Про Лиги, топ-дивизиона. Все клубы единогласно одобрили создание единого чемпионата с Нидерландами, под названием БеНеЛига (по первым буквам: Belgium – Nethelands). Официальное сообщение гласит:

«Генеральная ассамблея Про Лиги единогласно проголосовала за принципиальное соглашение о направлении будущих амбиций бельгийского профессионального футбола.

Эти амбиции основаны на уважении к спортивным устремлениям ведущих клубов и необходимости экономической стабильности для других профессиональных клубов. Существует единодушная поддержка, чтобы дать возможной реализации БеНеЛиги все возможности. Руководство Про Лиги теперь будет играть в этом активную роль.

БеНеЛига должна сопровождаться гарантиями экономической стабильности для других профессиональных клубов путем создания одной национальной высшей лиги на основе устойчивых правил лицензирования и конкуренции.

Это видение также означает, что команды U-23 профессиональных клубов могут соревноваться в национальной любительской серии. Чтобы обеспечить это будущее бельгийского профессионального футбола, Про Лига пересмотрит условия лицензирования».

БеНеЛига существовала три сезона в женском футболе (2012–2015), но затем распалась на две отдельных национальных организации.