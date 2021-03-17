МОДРИЧ: «Чувствую себя, словно мне 27. Важна не отметка в паспорте, а игра»

35-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу над «Аталантой» (3:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Надо было не уступить физически и по владению. Нам это удалось. Очень рады. Важно было забить первыми. Босс попросил нас прессинговать высоко. Так мы и делали. Это придало нам уверенности.

Чувствую себя так, словно мне снова 27! Не вспоминаю о своем возрасте. Важна не отметка в паспорте, а твоя игра на поле. Я еще голоден до борьбы на самом высоком уровне и работаю каждый день, чтобы оставаться здесь.

Сейчас было важно пройти в четвертьфинал после двух сезонов, когда мы выбывали раньше. Мы можем зайти очень далеко».