МОДРИЧ: «Чувствую себя, словно мне 27. Важна не отметка в паспорте, а игра»

35-летний полузащитник «Реала» прокомментировал победу над «Аталантой»

  • 17.03.2021 05:47
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МОДРИЧ: «Чувствую себя, словно мне 27. Важна не отметка в паспорте, а игра»
© Getty Images/Global Images Ukraine

35-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу над «Аталантой» (3:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Надо было не уступить физически и по владению. Нам это удалось. Очень рады. Важно было забить первыми. Босс попросил нас прессинговать высоко. Так мы и делали. Это придало нам уверенности.

Чувствую себя так, словно мне снова 27! Не вспоминаю о своем возрасте. Важна не отметка в паспорте, а твоя игра на поле. Я еще голоден до борьбы на самом высоком уровне и работаю каждый день, чтобы оставаться здесь.

Сейчас было важно пройти в четвертьфинал после двух сезонов, когда мы выбывали раньше. Мы можем зайти очень далеко». 

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Источник — УЕФА

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