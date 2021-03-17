ВИНИСИУС: «Надеюсь, своим следующим моментом я воспользуюсь»

Нападающий «Реала» прокомментировал победу над «Аталантой»

  • 17.03.2021 05:34
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ВИНИСИУС: «Надеюсь, своим следующим моментом я воспользуюсь»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал победу над «Аталантой» (3:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Важно то, что мы победили. Сам я должен еще прибавлять, но сейчас я радуюсь нашей общей победе. Надеюсь, своим следующим моментом я воспользуюсь.

Всегда приятно на душе, когда выложился без остатка, а когда наступает черед таких важных матчей, приятнее вдвойне. Я изо дня в день упорно тружусь, чтобы становиться лучше».

Момент у Винисиуса после быстрой контратаки, 27 мин.

Шикарный слалом от Винисиуса, 52 мин.

ГОЛ! 2:0. Серхио Рамос, 60 мин (пенальти, заработал Винисиус Жуниор)

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Источник — УЕФА

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