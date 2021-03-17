Серхио РАМОС: «Реал мог забить еще. Нам удалось подстроиться к манере игры»

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу над «Аталантой» (3:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Ставили задачу пройти дальше и выполнили ее, добившись отличного результата. Могли забить еще, но рады тому, как все сложилось и что мы сегодня показали.

После начала матча нам удалось подстроиться к манере игры соперника. Не ожидали, что он начнет прессинговать так активно, но быстро взяли ситуацию под контроль благодаря схеме с тремя защитниками.

Понимали, что это может быть опасно, учитывая скоростные качества соперника, но все хорошо сложилось. Нельзя сказать, что соперник всерьез нам угрожал».