Реал – Аталанта. Малиновский получил лучшую оценку у гостей от SofaScore

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский получил высокие оценки за матч против «Реала» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов:
Украинец получил оценку 7.5 от SofaScore, и это лучший результат в «Аталанте». Портал WhoScored поставил украинцу 6.9, и больше только у автора гола – Луиса Муриэля (7.1).
Оценки от SofaScore за матч ЛЧ «Реал» – «Аталанта» – 3:1.
Оценки от WhoScored за матч ЛЧ «Реал» – «Аталанта» – 3:1.
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Источник — Sport.ua
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