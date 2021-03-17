Реал – Аталанта. Малиновский получил лучшую оценку у гостей от SofaScore

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский получил высокие оценки за матч против «Реала» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов:

Украинец получил оценку 7.5 от SofaScore, и это лучший результат в «Аталанте». Портал WhoScored поставил украинцу 6.9, и больше только у автора гола – Луиса Муриэля (7.1).

Оценки от SofaScore за матч ЛЧ «Реал» – «Аталанта» – 3:1.

Оценки от WhoScored за матч ЛЧ «Реал» – «Аталанта» – 3:1.