Ян ЗОММЕР: «Боруссия М сыграла две плохих игры против Ман Сити»

Вратарь «Боруссии» М Ян Зоммер прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Возможно, это звучит глупо, но очень сложно играть против такой команды, как «Манчестер Сити».

И все же я горжусь нашей командой - выйти в плей-офф Лиги чемпионов не так уж просто, не будем забывать об этом, хоть мы и сыграли две плохих игры».