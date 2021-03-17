Ян ЗОММЕР: «Боруссия М сыграла две плохих игры против Ман Сити»

Вратарь «Боруссии» М Ян Зоммер прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Возможно, это звучит глупо, но очень сложно играть против такой команды, как «Манчестер Сити».
И все же я горжусь нашей командой - выйти в плей-офф Лиги чемпионов не так уж просто, не будем забывать об этом, хоть мы и сыграли две плохих игры».
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Источник — УЕФА
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