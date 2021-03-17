ШТИНДЛЬ: «Это одна из лучших команд мира. Сити показал невероятный футбол»

Капитан «Боруссии» М Ларс Штиндль прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Нам не удавалось выходить в ключевые зоны. Гол нам бы очень помог, конечно, ведь мы работали не покладая рук. Они были настолько хороши, что, думаю, мы просто должны признать: такой соперник нам не по зубам.

Мы попытались сыграть в свой футбол, но это очень тяжело против такой команды, которая ведет свою игру. Они были лучше нас на протяжении 180 минут. Они не оставляли нам ни времени, ни пространства, и постоянно выдавливали нас из своей зоны.

Мы играли против одной из лучших команд мира. Мы очень мало владели мячом, и у нас было очень мало моментов, потому что «Сити» снова показал невероятный футбол. Мы много ждали от самих себя, создали несколько полумоментов и должны были забить хотя бы один гол».