ФОТО. Металлист 1925 обновил дизайн раздевалки на стадионе в Харькове

Клуб «Металлист 1925» обновил дизайн раздевалки на стадионе в Харькове.
Команда Первой лиги также презентовала своих новичков.
Харьковчане подписали 7 новых игроков: Евгений Ткачук, Артур Западня, Юрий Батюшин, Артем Габелок, Олег Голодюк, Виталий Пономарь и Валерий Блажко.
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Источник — ФК Металлист 1925
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