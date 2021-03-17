ГАСПЕРИНИ: «Мы не можем позволить себе раздавать подарки в виде голов»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Реала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Это отличный опыт для любого тренера, игрока, для любого клуба. Нам выпал шанс сыграть против одного из сильнейших клубов Европы. Мы хорошо провели этот сезон, хотя последние две игры все-таки разочаровали.

Я не жалею о своем первоначальном выборе. Мы не можем позволить себе допускать ошибки и раздавать подарки в виде голов. Хотели сыграть лучше. Жаль, что так вышло».