ВИДЕО. Гол с центра поля из болота. Удивительное взятие ворот в Болгарии

Поединок команд «Миньор» Перник и «Септември» София был прерван

  • 17.03.2021 00:37
  • 845 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Гол с центра поля из болота. Удивительное взятие ворот в Болгарии
© Twitter

Поединок второй лиги чемпионата Болгарии между командами «Миньор» Перник и «Септември» София был прерван из-за проливного дождя.

Между тем, до остановки матча был забит удивительный гол с центра поля, прямо из болота!

ВИДЕО. 1:0. Божидар Васев, 20 мин.

 

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Rollins Play Games
    online
      Rollins Play Games, 17.03.2021 01:23
    0
    болото не то слово!! как вобще дают разрешение играть на таком поле??
    Ссылка
    Rollins Play Games
    online
      Rollins Play Games, 17.03.2021 01:23
    0
    болото не то слово!! как вобще дают разрешение играть на таком поле??
    Ссылка
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