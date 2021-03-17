ВИДЕО. Гол с центра поля из болота. Удивительное взятие ворот в Болгарии

Поединок второй лиги чемпионата Болгарии между командами «Миньор» Перник и «Септември» София был прерван из-за проливного дождя.
Между тем, до остановки матча был забит удивительный гол с центра поля, прямо из болота!
ВИДЕО. 1:0. Божидар Васев, 20 мин.
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Источник — Sport.ua
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