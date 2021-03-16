Реал Фарма подписала воспитанников Динамо и Черноморца

Очередными новичками «Реал Фармы» стали полузащитники Егор Глушач и Алексей Смароков. Первому из них 18 лет, второму — 19. С обоими подписаны контракты до середины июня нынешнего года.

Родившийся в Крыму, Глушач с 2016 по 2020 год находился в системе киевского «Динамо», куда он перебрался из школы запорожского «Металлурга». Вызывался в сборную Украины U-17, в прошлом сезоне сыграл 5 матчей за «Динамо» U-19.

Смароков — воспитанник «Черноморца». Играл за «моряков» в первенстве U-19, а в прошлом сезоне провел 12 матчей и забил 2 мяча во Второй лиге за «Черноморец-2».

«Реал Фарма» после снятия «Черкащины» занимает 7-е место в группе Б Второй лиги. 19 марта команда Артема Рязанцева сыграет в Запорожье с «Металлургом».