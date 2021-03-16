Ювентус намерен удержать Морату

Туринский «Ювентус» надеется сохранить в своем составе 28-летнего испанского нападающего Альваро Морату.
Контракт Мораты принадлежит мадридскому «Атлетико», футболист выступает за «Ювентус» на правах аренды, которая рассчитана до конца июня текущего года. «Ювентус» может как продлить аренду, так и полностью выкупить контракт игрока.
В текущем сезоне Мората провел за «Ювентус» 33 матча во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач.
Контракт Альваро с «Атлетико» действителен до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €50 миллионов.
Источник — Gazzetta dello Sport
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