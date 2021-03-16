Де Брюйне забил 100-й гол Манчестер Сити в сезоне

29-летний бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне отметился забитым голом в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха.

Де Брюйне открыл счет на 12-й минуте встречи. Этот гол стал 100-м для «Манчестер Сити» во всех турнирах сезона.

Для де Брюйне это первый забитый гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.