Де Брюйне забил 100-й гол Манчестер Сити в сезоне

29-летний бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне отметился забитым голом в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха.
Де Брюйне открыл счет на 12-й минуте встречи. Этот гол стал 100-м для «Манчестер Сити» во всех турнирах сезона.
Для де Брюйне это первый забитый гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
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Источник — ФК Манчестер Сити
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