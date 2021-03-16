Кристалл подписал пятерых новичков

Клуб Первой лиги укрепился перед второй частью сезона

  • 16.03.2021 22:26
  • 248 просмотров
  • 0 комментариев
Кристалл подписал пятерых новичков
© ФК Кристалл Херсон

Херсонский «Кристалл» продолжает подготовку ко второй части сезона. Контракты с клубом подписали пять новых футболистов.

Это вратарь Андрей Клищук (предыдущие клубы — СК «Днепр-1», «Горняк-Спорт», «Черноморец»), вратарь Сергей Жемчужный (предыдущий клуб — МФК «Николаев-2»), защитник Владимир Сеница (предыдущий клуб — «Эпицентр»), полузащитник Евгений Биденко (ДЮСШ Херсон U-19); полузащитник Андрей Шмат (предыдущие клубы — «Мир» Горностаевка, «Горняк», «Кривбасс»).

«Кристалл» замыкает турнирную таблицу Первой лиги, имея в активе 4 очка.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Кристалл Херсон

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности