Кристалл подписал пятерых новичков

Херсонский «Кристалл» продолжает подготовку ко второй части сезона. Контракты с клубом подписали пять новых футболистов.
Это вратарь Андрей Клищук (предыдущие клубы — СК «Днепр-1», «Горняк-Спорт», «Черноморец»), вратарь Сергей Жемчужный (предыдущий клуб — МФК «Николаев-2»), защитник Владимир Сеница (предыдущий клуб — «Эпицентр»), полузащитник Евгений Биденко (ДЮСШ Херсон U-19); полузащитник Андрей Шмат (предыдущие клубы — «Мир» Горностаевка, «Горняк», «Кривбасс»).
«Кристалл» замыкает турнирную таблицу Первой лиги, имея в активе 4 очка.
Источник — ФК Кристалл Херсон
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