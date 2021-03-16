Тарас СТЕПАНЕНКО: «Параллельные миры существуют!»

31-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о своей любви к чтению.
«Параллельные миры существуют! В книгах.
В каждой своя Вселенная. Не устаю открывать для себя новые миры», — написал Степаненко.
В текущем сезоне Степаненко провел за «Шахтер» 18 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. На данный момент футболист продолжает восстанавливаться после травмы колена.
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Источник — Instagram
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