Тарас СТЕПАНЕНКО: «Параллельные миры существуют!»

Украинский полузащитник «Шахтера» рассказал о любви к чтению

  • 16.03.2021 22:09
  • 475 просмотров
  • 3 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Параллельные миры существуют!»
© Instagram. Тарас Степаненко

31-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о своей любви к чтению.

«Параллельные миры существуют! В книгах.

В каждой своя Вселенная. Не устаю открывать для себя новые миры», — написал Степаненко.

В текущем сезоне Степаненко провел за «Шахтер» 18 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. На данный момент футболист продолжает восстанавливаться после травмы колена.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Wildcat
      Wildcat, 16.03.2021 22:29
    0
    Респект 👍
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 16.03.2021 22:23
    0
    КРАСАВА,я б и неподумал бы.
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 16.03.2021 22:22
    0
    Коронавирус?)))
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 16.03.2021 22:29
    0
    Респект 👍
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 16.03.2021 22:23
    0
    КРАСАВА,я б и неподумал бы.
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 16.03.2021 22:22
    0
    Коронавирус?)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности