Тарас СТЕПАНЕНКО: «Параллельные миры существуют!»

31-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о своей любви к чтению.

«Параллельные миры существуют! В книгах.

В каждой своя Вселенная. Не устаю открывать для себя новые миры», — написал Степаненко.

В текущем сезоне Степаненко провел за «Шахтер» 18 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. На данный момент футболист продолжает восстанавливаться после травмы колена.