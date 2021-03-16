Зидану нужен защитник Лейпцига

Ибраима Конате может продолжить карьеру в мадридском «Реале»

  • 16.03.2021 21:45
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Зидану нужен защитник Лейпцига
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намерен уговорить руководство испанского клуба подписать 21-летнего центрального защитника «Лейпцига» Ибраима Конате.

Трансфер футболиста может обойтись «сливочным» в €30 миллионов. Зидан впечатлен игрой Конате и хочет видеть его в своей команде.

Конате выступает за «Лейпциг» с лета 2017 года после перехода из «Сошо» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Ибраима провел за немецкий клуб 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт защитника с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2023 года.

В активе Конате 11 матчей за сборную Франции U-21.

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Источник — AS

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