Зидану нужен защитник Лейпцига

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намерен уговорить руководство испанского клуба подписать 21-летнего центрального защитника «Лейпцига» Ибраима Конате.

Трансфер футболиста может обойтись «сливочным» в €30 миллионов. Зидан впечатлен игрой Конате и хочет видеть его в своей команде.

Конате выступает за «Лейпциг» с лета 2017 года после перехода из «Сошо» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Ибраима провел за немецкий клуб 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт защитника с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2023 года.

В активе Конате 11 матчей за сборную Франции U-21.