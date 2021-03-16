Даниил СИКАН: «Это самая сложная травма в карьере. Но могло быть и хуже»

Украинскому форварду «Мариуполя» предстоит операция

  • 16.03.2021 21:32
  • 1285 просмотров
  • 1 комментарий
Даниил СИКАН: «Это самая сложная травма в карьере. Но могло быть и хуже»
© ФК Мариуполь. Даниил Сикан

19-летний украинский форвард «Мариуполя» Даниил Сикан получил перелом верхней челюсти в поединке 17-го тура УПЛ. Футболист рассказал о своем восстановлении.

— Можно сказать, что сейчас все нормально. По крайнем мере, голова не болит.

— Что не так было в том столкновении с Александром Скляром. Можно было избежать этой борьбы?
— Вряд ли. Мы оба шли на мяч. Я не знаю, что должно было произойти, чтобы этого столкновения не произошло.

— Кто виноват?
— Никто. Мы оба хотели помочь своей команде. Когда я был в полтавской больнице, Александр приезжал меня проведать. Мы пообщались, все нормально, никаких обид нет. Это футбол, и здесь возможны всякие ситуации.

— Это самая сложная твоя травма в карьере?
— Пожалуй, да. До этого повреждения были несерьезными. Важно, что сейчас не произошло более сложной травмы. Могло быть и хуже.

— Какие сейчас перспективы? Что говорят врачи?
— В ближайший четверг мне предстоит госпитализация, сдам анализы, а в пятницу ложусь на операцию.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 16.03.2021 22:15
    0
    Здоровья чувак.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 16.03.2021 22:15
    0
    Здоровья чувак.
    Ссылка
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