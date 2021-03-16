Даниил СИКАН: «Это самая сложная травма в карьере. Но могло быть и хуже»

19-летний украинский форвард «Мариуполя» Даниил Сикан получил перелом верхней челюсти в поединке 17-го тура УПЛ. Футболист рассказал о своем восстановлении.

— Можно сказать, что сейчас все нормально. По крайнем мере, голова не болит.

— Что не так было в том столкновении с Александром Скляром. Можно было избежать этой борьбы?

— Вряд ли. Мы оба шли на мяч. Я не знаю, что должно было произойти, чтобы этого столкновения не произошло.

— Кто виноват?

— Никто. Мы оба хотели помочь своей команде. Когда я был в полтавской больнице, Александр приезжал меня проведать. Мы пообщались, все нормально, никаких обид нет. Это футбол, и здесь возможны всякие ситуации.

— Это самая сложная твоя травма в карьере?

— Пожалуй, да. До этого повреждения были несерьезными. Важно, что сейчас не произошло более сложной травмы. Могло быть и хуже.

— Какие сейчас перспективы? Что говорят врачи?

— В ближайший четверг мне предстоит госпитализация, сдам анализы, а в пятницу ложусь на операцию.