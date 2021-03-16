Интер планирует большую чистку состава

Миланский «Интер» планирует провести большую чистку состава будущим летом.

В частности, итальянский клуб намерен избавиться минимум от трех полузащитников — Матиаса Весино, Артуро Видаля и Раджи Наингголана.

«Интер» намерен выручить не менее €10 миллионов от продажи Весино. Наингголан текущий сезон проводит в «Кальяри» на правах аренды. Руководство «Интера» ждет, что «Кальяри» выкупит контракт футболиста. Ориентировочная стоимость Раджи составляет €6 миллионов. Видаль оценивается в €8 миллионов.