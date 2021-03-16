Флориан НОЙХАУС: «Мы не должны прятаться от Манчестер Сити»

24-летний немецкий полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Флориан Нойхаус поделился ожиданиями от ответного матча с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Когда вы думаете о «Манчестер Сити», на ум приходит их высокое качество игры и исключительный главный тренер. Однако на международном уровне они мало что выиграли. Мы точно не должны прятаться от «Сити», — считает Нойхаус.

В первом матче «Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» М со счетом 2:0.