Флориан НОЙХАУС: «Мы не должны прятаться от Манчестер Сити»

Футболист менхенгладбахской «Боруссии» готовится к поединку Лиги чемпионов

  • 16.03.2021 20:58
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Флориан НОЙХАУС: «Мы не должны прятаться от Манчестер Сити»
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний немецкий полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Флориан Нойхаус поделился ожиданиями от ответного матча с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Когда вы думаете о «Манчестер Сити», на ум приходит их высокое качество игры и исключительный главный тренер. Однако на международном уровне они мало что выиграли. Мы точно не должны прятаться от «Сити», — считает Нойхаус.

В первом матче «Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» М со счетом 2:0.

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Источник — УЕФА

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