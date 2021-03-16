Бернат продлил контракт с ПСЖ

28-летний испанский левый защитник ПСЖ Хуан Бернат продлил контракт с парижским клубом.
Новое соглашение с футболистом действительно до лета 2025 года.
Бернат защищает цвета ПСЖ с лета 2018 года после перехода из мюнхенской Баварии за €5 миллионов. В текущем сезоне Бернат провел за ПСЖ всего 3 матча из-за травм.
В активе Берната 11 матчей за сборную Испании, где он забил один гол.
❤️ 𝒥𝓊𝒶𝓃𝒾𝓉ℴ 💙 #Bernat2025 pic.twitter.com/eBqABdMylC— Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 16, 2021
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Источник — ФК ПСЖ
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