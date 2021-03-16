Бернат продлил контракт с ПСЖ

28-летний испанский левый защитник ПСЖ Хуан Бернат продлил контракт с парижским клубом.

Новое соглашение с футболистом действительно до лета 2025 года.

Бернат защищает цвета ПСЖ с лета 2018 года после перехода из мюнхенской Баварии за €5 миллионов. В текущем сезоне Бернат провел за ПСЖ всего 3 матча из-за травм.

В активе Берната 11 матчей за сборную Испании, где он забил один гол.