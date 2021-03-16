Верес сыграет с Полесьем во Львове

Газон стадиона в Млынове не соответствует необходимым требованиям

  • 16.03.2021 20:17
  • 472 просмотра
  • 3 комментария
Верес сыграет с Полесьем во Львове
© ФК Верес

Календарный поединок 17-го тура Первой лиги между «Вересом» и «Полесьем» состоится 20 марта во Львове на стадионе университета физической культуры.

Из-за сложных условий погоды газон стадиона в Млынове, где «Верес» проводил матчи осенней части сезона, еще не соответствует требованиям. По предварительной информации, календарный поединок первого тура «Оболонь» — «Верес», который уже дважды переносился по разным причинам, состоится в Киеве 30 мая.

После 14-ти сыгранных туров «Верес» занимает третье место в Первой лиге Украины, имея в активе 30 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 22-8.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.03.2021 20:54
    -1
    Dmytro Dmytro, 16.03.2021 20:41
    Млять!!!!! СПОЧАТку ІНФРАСТРУКТУРА,А ПОТІМ ВЖЕ КЛУБ...УПЛ І тп.... Ще одні б0мжі!!! Нафіг клуб без бази,стадіону в упл....а якщо єврокубки...стид і срам!
    Чмошнік, ти скидуєшся по три ЄВРО лисому довбой......обу на заправку Мацераті ?!
    Божара смердяча !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.03.2021 20:51
    -1
    Dmytro Dmytro, 16.03.2021 20:41
    Млять!!!!! СПОЧАТку ІНФРАСТРУКТУРА,А ПОТІМ ВЖЕ КЛУБ...УПЛ І тп.... Ще одні б0мжі!!! Нафіг клуб без бази,стадіону в упл....а якщо єврокубки...стид і срам!
    під....ар, а яка інфраструктура у вас вівці ?!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.03.2021 20:41
    +1
    Млять!!!!! СПОЧАТку ІНФРАСТРУКТУРА,А ПОТІМ ВЖЕ КЛУБ...УПЛ І тп.... Ще одні б0мжі!!! Нафіг клуб без бази,стадіону в упл....а якщо єврокубки...стид і срам!
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    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.03.2021 20:41
    +1
    Млять!!!!! СПОЧАТку ІНФРАСТРУКТУРА,А ПОТІМ ВЖЕ КЛУБ...УПЛ І тп.... Ще одні б0мжі!!! Нафіг клуб без бази,стадіону в упл....а якщо єврокубки...стид і срам!
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