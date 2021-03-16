Верес сыграет с Полесьем во Львове

Календарный поединок 17-го тура Первой лиги между «Вересом» и «Полесьем» состоится 20 марта во Львове на стадионе университета физической культуры.
Из-за сложных условий погоды газон стадиона в Млынове, где «Верес» проводил матчи осенней части сезона, еще не соответствует требованиям. По предварительной информации, календарный поединок первого тура «Оболонь» — «Верес», который уже дважды переносился по разным причинам, состоится в Киеве 30 мая.
После 14-ти сыгранных туров «Верес» занимает третье место в Первой лиге Украины, имея в активе 30 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 22-8.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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