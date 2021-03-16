Анатолий ТРУБИН: «Зачем без веры вообще в футбол играть? Вера есть»

Вратарь «Шахтера» надеется пройти «Рому» в 1/8 финала Лиги Европы

  • 16.03.2021 20:05
  • 415 просмотров
  • 4 комментария
Анатолий ТРУБИН: «Зачем без веры вообще в футбол играть? Вера есть»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с итальянской «Ромой»

– Какие настроения в коллективе перед ответным матчем с «Ромой»? Команда верит, что сможет нивелировать результат первой игры?
– Зачем без веры вообще в футбол играть? Вера есть. Я думаю, что все представители «Шахтера», начиная с персонала и заканчивая игроками, верят в команду до последнего. Мы будем сражаться до последней секунды. Сейчас надо восстановиться от встречи с «Десной», проанализировать первый поединок в Риме и готовиться ко второму.

– Первый матч можно было закончить с иным итогом?
– Конечно. Первый гол мы получили после аута. Да, у нас были ошибки, итальянские команды умеют это использовать. Они могут сидеть весь матч в обороне, а наказать за одну оплошность. Нужно быть внимательнее и стараться забивать свои моменты, которые были и в первой встрече.

– В ответном матче «Рома» может выстроить свою игру от обороны? Таким образом, что у «Шахтера» не будет много свободных зон в атаке?
– Не знаю, как они станут действовать. Но «Рома» также будет обозлена. Команда проиграла в Серии А со счетом 0:2 и со всей серьезностью подойдет к матчу. А какая будет тактика, посмотрим в четверг.

– «Шахтер» обыграл «Десну» с крупным счетом. Насколько важной была победа перед ответственной встречей с «Ромой» с моральной точки зрения?
– Во-первых, нам нужно догонять «Динамо» в турнирной таблице, во-вторых, хорошо, что мы забили много мячей, думаю, это даст импульс и психология станет на свое место. У нас были неважные результаты: не выигрывали, мало забивали, а победа должна хорошо повлиять на команду. В четверг должны выйти на матч на позитивной волне.

– Поединок с «Ромой» пройдет в присутствии болельщиков. На НСК «Олимпийский» ожидается большая поддержка, насколько фактор болельщиков может помочь?
– Конечно, футбол – это эмоции, тяжело играть без своих болельщиков. Это может стать огромным плюсом для «Шахтера», болельщики могут погнать нас вперед, думаю, если будут болельщики – будет круто.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 16.03.2021 20:23
    0
    Главное сыграть достойно, и повозможности за пару балов зацепится в рейтинг, и хватит с ШД в этом сезоне
    Ссылка
    Odin
    online
      Odin, 16.03.2021 20:21
    0
    Как пафосно) зачем без веры в футбол играть? В контракт свой загляни и не задавай тупых вопросов.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 16.03.2021 20:10
    -1
    Удачи лучшие!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 16.03.2021 20:09
    -1
    Я скажу краще. Не без Віри, а без Катерини.
    😂😂😂
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 16.03.2021 20:23
    0
    Главное сыграть достойно, и повозможности за пару балов зацепится в рейтинг, и хватит с ШД в этом сезоне
    Ссылка
    Odin
    online
      Odin, 16.03.2021 20:21
    0
    Как пафосно) зачем без веры в футбол играть? В контракт свой загляни и не задавай тупых вопросов.
    Ссылка
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