Надежда Киченок стартовала с победы на турнире в Санкт-Петербурге

Украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде в рамках турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге.



В первом круге украинка в дуэте с румынкой Ралукой Олару обыграла латвийско-российский тандем Алена Остапенко / Валерия Савиных.



Санкт-Петербург. Первый круг

Надежда Киченок / Ралука Олару – Алена Остапенко / Валерия Савиных – 6:3, 7:6(1)



Отметим, что Киченок и Олару возглавляют посев.

Завтра в одиночном разряде стартует Катарина Завацкая.