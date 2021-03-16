Надежда Киченок стартовала с победы на турнире в Санкт-Петербурге

Украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде в рамках турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге.
В первом круге украинка в дуэте с румынкой Ралукой Олару обыграла латвийско-российский тандем Алена Остапенко / Валерия Савиных.
Санкт-Петербург. Первый круг
Надежда Киченок / Ралука Олару – Алена Остапенко / Валерия Савиных – 6:3, 7:6(1)
Отметим, что Киченок и Олару возглавляют посев.
Завтра в одиночном разряде стартует Катарина Завацкая.
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Источник — Sport.ua
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