Бавария – Лацио. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт дал прогноз на матч Лиги чемпионов

  • 16.03.2021 19:08
  • 16 просмотров
  • 0 комментариев
Бавария – Лацио. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Лацио».

«Действующий победитель Лиги чемпионов «Бавария» уже на четыре очка опережает второй «Лейпциг» в Бундеслиге. Мюнхенцы забивают практически в каждой игре минимум три мяча. Это просто фантастика! В этом сезоне чемпионата Германии они записали в свой актив уже 74 гола. Но отметим, что это получается, благодаря тому, что у «Баварии» есть суперазабивной форвард Роберт Левандовски и в целом очень качественный состав.

На мой взгляд, «Бавария» и «Ман Сити» - главные претенденты на победу в Лиге чемпионов. Не обижая «Лацио», который идет на седьмом месте в Серии А, у римлян нет никаких шансов после поражения 1:4 в домашнем матче. Кстати, «Лацио» очень сложно играет с лидерами, пропуская не менее трех мячей. То, что они проиграли «Баварии» 1:4, это не случайно. Римляне также уступили 2:3 и 1:4 «Аталанте», 2:3 «Милану», а также по 1:3 «Ювентусу» и «Интеру». А были у них еще поражения 0:3 от «Сампдории» и 1:3 от «Удинезе».

Нет никаких шансов у «лациале» в противостоянии с «Баварией», так как они очень много пропускают. При всем уважении к «бьянкочелести», но они не обыграют «Баварию», которая серьезно настроится и уверенно пройдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. Думаю, мюнхенцы до финала самого престижного еврокубка точно дойдут», - сказал Грозный.  

Матч «Бавария» – «Лацио» состоится 17-го марта. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности