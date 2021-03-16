Бавария – Лацио. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Лацио».

«Действующий победитель Лиги чемпионов «Бавария» уже на четыре очка опережает второй «Лейпциг» в Бундеслиге. Мюнхенцы забивают практически в каждой игре минимум три мяча. Это просто фантастика! В этом сезоне чемпионата Германии они записали в свой актив уже 74 гола. Но отметим, что это получается, благодаря тому, что у «Баварии» есть суперазабивной форвард Роберт Левандовски и в целом очень качественный состав.

На мой взгляд, «Бавария» и «Ман Сити» - главные претенденты на победу в Лиге чемпионов. Не обижая «Лацио», который идет на седьмом месте в Серии А, у римлян нет никаких шансов после поражения 1:4 в домашнем матче. Кстати, «Лацио» очень сложно играет с лидерами, пропуская не менее трех мячей. То, что они проиграли «Баварии» 1:4, это не случайно. Римляне также уступили 2:3 и 1:4 «Аталанте», 2:3 «Милану», а также по 1:3 «Ювентусу» и «Интеру». А были у них еще поражения 0:3 от «Сампдории» и 1:3 от «Удинезе».

Нет никаких шансов у «лациале» в противостоянии с «Баварией», так как они очень много пропускают. При всем уважении к «бьянкочелести», но они не обыграют «Баварию», которая серьезно настроится и уверенно пройдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. Думаю, мюнхенцы до финала самого престижного еврокубка точно дойдут», - сказал Грозный.

Матч «Бавария» – «Лацио» состоится 17-го марта. Начало встречи в 22:00.