Ювентус нашел замену Роналду

Туринский клуб может подписать Мауро Икарди

  • 16.03.2021 18:46
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Ювентус нашел замену Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

«Ювентус» планирует во время летнего межсезонья подписать нового форварда. Если Криштиану Роналду останется в клубе – то туринцы будут искать бюджетный вариант усиления атаки.

Однако возможный уход Роналду заставляет боссов «Ювентуса» искать звездного форварда, который может заменить португальца. Клуб рассматривает кандидатуру форварда ПСЖ Мауро Икарди.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего аргентинца 6 голов и 6 ассистов в 18 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 55 миллионов евро.

В 2013 – 2019 годах Икарди защищал цвета принципиального соперника туринцев, «Интера».

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Источник — Tuttosport

(6 голосов)

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Комментарии
    САША кривошей
    online
      САША кривошей, 16.03.2021 19:12
    0
    плохой вариант
    Ссылка
    САША кривошей
    online
      САША кривошей, 16.03.2021 19:12
    0
    плохой вариант
    Ссылка
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