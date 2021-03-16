Ювентус нашел замену Роналду

«Ювентус» планирует во время летнего межсезонья подписать нового форварда. Если Криштиану Роналду останется в клубе – то туринцы будут искать бюджетный вариант усиления атаки.

Однако возможный уход Роналду заставляет боссов «Ювентуса» искать звездного форварда, который может заменить португальца. Клуб рассматривает кандидатуру форварда ПСЖ Мауро Икарди.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего аргентинца 6 голов и 6 ассистов в 18 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 55 миллионов евро.

В 2013 – 2019 годах Икарди защищал цвета принципиального соперника туринцев, «Интера».