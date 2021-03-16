Два лондонских клуба хотят подписать Дибалу

«Тоттенхэм» и «Челси» заинтересованы в аргентинском форварде

  • 16.03.2021 18:26
  • 533 просмотра
  • 0 комментариев
Два лондонских клуба хотят подписать Дибалу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Два лондонских клуба, «Челси» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к форварду «Ювентуса» Пауло Дибале.

Контракт 27-летнего аргентинца с «Ювентусом» истекает летом 2022 года, и пока что чемпионам Италии не удается договориться по поводу продления соглашения. Поэтому, туринский клуб не против продать игрока ближайшим летом.

«Челси» и «Тоттенхэм» готовы предложить за Дибалу 55 миллионов евро. Трансферная стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» всего 16 матчей во всех турнирах, и отличился в них 3 голами и 2 ассистами.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — France Football

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности