Два лондонских клуба хотят подписать Дибалу

Два лондонских клуба, «Челси» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к форварду «Ювентуса» Пауло Дибале.

Контракт 27-летнего аргентинца с «Ювентусом» истекает летом 2022 года, и пока что чемпионам Италии не удается договориться по поводу продления соглашения. Поэтому, туринский клуб не против продать игрока ближайшим летом.

«Челси» и «Тоттенхэм» готовы предложить за Дибалу 55 миллионов евро. Трансферная стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» всего 16 матчей во всех турнирах, и отличился в них 3 голами и 2 ассистами.