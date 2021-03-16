Валерий БОНДАРЬ: «Для Шахтера еще ничего не закончено. Настроены на Рому»

Защитник рассчитывает на сенсацию

  • 16.03.2021 17:49
  • 210 просмотров
  • 2 комментария
Валерий БОНДАРЬ: «Для Шахтера еще ничего не закончено. Настроены на Рому»
© shakhtar.com

«Шахтер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы проиграл «Роме» 0:3, однако защитник Валерий Бондарь надеется на камбэк.

«Получил позитивные эмоции и огромное удовольствие от матча с «Десной». Рад игровому времени и победе команды. Хорошие результаты – прежде всего. Думаю, эта победа чуть подняла нам настроение и добавила настроя на предстоящий поединок».

«Для нас еще ничего не закончено. Если не верить, то смысл тогда выходить на поле? Есть второй матч: настраиваемся на него с огромным желанием пройти в следующий раунд. Нужно реализовывать все те моменты, которые у нас будут», - сказал Бондарь.

Матч состоится в четверг, начало в 19:55.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 16.03.2021 18:04
    0
    Удачи, ребята. Будьте, наконец, мужчинами.
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    VAD
    online
      VAD, 16.03.2021 18:01
    -2
    Ну да, есть шансы обновить рекорд 10:0
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    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 16.03.2021 18:04
    0
    Удачи, ребята. Будьте, наконец, мужчинами.
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