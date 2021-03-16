Валерий БОНДАРЬ: «Для Шахтера еще ничего не закончено. Настроены на Рому»

«Шахтер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы проиграл «Роме» 0:3, однако защитник Валерий Бондарь надеется на камбэк.

«Получил позитивные эмоции и огромное удовольствие от матча с «Десной». Рад игровому времени и победе команды. Хорошие результаты – прежде всего. Думаю, эта победа чуть подняла нам настроение и добавила настроя на предстоящий поединок».

«Для нас еще ничего не закончено. Если не верить, то смысл тогда выходить на поле? Есть второй матч: настраиваемся на него с огромным желанием пройти в следующий раунд. Нужно реализовывать все те моменты, которые у нас будут», - сказал Бондарь.

Матч состоится в четверг, начало в 19:55.