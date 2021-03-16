«Выйти в УПЛ реально». Верес нацелен сразу повыситься в классе

Команда может быстро выйти в УПЛ

  • 16.03.2021 16:52
  • 1936 просмотров
  • 5 комментариев
«Выйти в УПЛ реально». Верес нацелен сразу повыситься в классе
© nkveres.com

Клуб «Верес», который по итогам минувшего сезона вышел в Первую лигу, намерен сразу же пробиться в УПЛ. Об этом рассказал президент Иван Надеин.

«По потерянным очкам мы сегодня на первом месте. Три клуба поднимаются в УПЛ, задачу выполнить реально. Если «Верес» будет дальше показывать такую игру, как была с «Зарей», то есть все шансы».

«Уже предварительно ведем переговоры с игроками с опытом УПЛ. Нужно будет усилиться, если выйдем в УПЛ», - сказал Надеин.  

Сейчас команда идет на 3-м месте.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 16.03.2021 17:53
    0
    Львівяни вболівають за "Верес". Головний тренер команди наш земляк. Мріємо що "Верес" та ФК "Львів" зустрінуться в УПЛ. Бажаємо успіхів командам.
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 16.03.2021 17:30
    -2
    pricolist, 16.03.2021 17:13
    Ну и зачем? У вас нет базы, стадиона, что будете делать в УПЛ? Ваш главный тренер недавно заявлял, что негде было тренироваться перед игрой с Зарей
    Як зачем. Щоб відразу зайняти в УПЛ 5 місце і попасти в Лігу Європи - а там вже платять гроші.
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    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 16.03.2021 17:27
    0
    pricolist, 16.03.2021 17:13
    Ну и зачем? У вас нет базы, стадиона, что будете делать в УПЛ? Ваш главный тренер недавно заявлял, что негде было тренироваться перед игрой с Зарей
    Такая себе народная команда снимает офигенный сериал "Футболист" уже второй сезон и это интересно для зрителей не только в Украине. Народ смотрит и аудитория расширяется. Так почему и третий сезон не снять, но уже в УПЛ? Для многих это супер смотреть, чем живут футболисты, как в раздевалке и что говорят. Такого никогда не было. Команда известна далеко за пределами Ровно и Украины. Таа что ждем третий сезон "Футболиста", но уже в вышке
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    pricolist
    online
      pricolist, 16.03.2021 17:13
    +1
    Ну и зачем? У вас нет базы, стадиона, что будете делать в УПЛ? Ваш главный тренер недавно заявлял, что негде было тренироваться перед игрой с Зарей
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    zhyr
    online
      zhyr, 16.03.2021 17:03
    +5
    Там ФК Львів перший на виліт. Перевірена схема буде?
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    zhyr
    online
      zhyr, 16.03.2021 17:03
    +5
    Там ФК Львів перший на виліт. Перевірена схема буде?
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    pricolist
    online
      pricolist, 16.03.2021 17:13
    +1
    Ну и зачем? У вас нет базы, стадиона, что будете делать в УПЛ? Ваш главный тренер недавно заявлял, что негде было тренироваться перед игрой с Зарей
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 16.03.2021 17:53
    0
    Львівяни вболівають за "Верес". Головний тренер команди наш земляк. Мріємо що "Верес" та ФК "Львів" зустрінуться в УПЛ. Бажаємо успіхів командам.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 16.03.2021 17:27
    0
    pricolist, 16.03.2021 17:13
    Ну и зачем? У вас нет базы, стадиона, что будете делать в УПЛ? Ваш главный тренер недавно заявлял, что негде было тренироваться перед игрой с Зарей
    Такая себе народная команда снимает офигенный сериал "Футболист" уже второй сезон и это интересно для зрителей не только в Украине. Народ смотрит и аудитория расширяется. Так почему и третий сезон не снять, но уже в УПЛ? Для многих это супер смотреть, чем живут футболисты, как в раздевалке и что говорят. Такого никогда не было. Команда известна далеко за пределами Ровно и Украины. Таа что ждем третий сезон "Футболиста", но уже в вышке
    Ссылка
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