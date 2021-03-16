«Выйти в УПЛ реально». Верес нацелен сразу повыситься в классе

Клуб «Верес», который по итогам минувшего сезона вышел в Первую лигу, намерен сразу же пробиться в УПЛ. Об этом рассказал президент Иван Надеин.

«По потерянным очкам мы сегодня на первом месте. Три клуба поднимаются в УПЛ, задачу выполнить реально. Если «Верес» будет дальше показывать такую игру, как была с «Зарей», то есть все шансы».

«Уже предварительно ведем переговоры с игроками с опытом УПЛ. Нужно будет усилиться, если выйдем в УПЛ», - сказал Надеин.

Сейчас команда идет на 3-м месте.