Гари НЕВИЛЛ: «Сульшеру нужно завоевать трофей»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил перспективы главного тренера команды Оле Гуннара Сульшера:

«Кубок Англии стал для МЮ крайне важным в этом сезоне. В последние 15-20 лет Кубок лиги и Кубок Англии были отправной точкой для клуба. Если Сульшер собирается добиться успеха в МЮ, то ему нужно не только занять второе место в чемпионате, но и завоевать трофей.

Это станет показателем настоящего прогресса. Можно будет заполучить новых футболистов и попытаться побороться с «Манчестер Сити».