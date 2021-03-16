Гари НЕВИЛЛ: «Сульшеру нужно завоевать трофей»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил перспективы главного тренера команды Оле Гуннара Сульшера:
«Кубок Англии стал для МЮ крайне важным в этом сезоне. В последние 15-20 лет Кубок лиги и Кубок Англии были отправной точкой для клуба. Если Сульшер собирается добиться успеха в МЮ, то ему нужно не только занять второе место в чемпионате, но и завоевать трофей.
Это станет показателем настоящего прогресса. Можно будет заполучить новых футболистов и попытаться побороться с «Манчестер Сити».
Источник — Sky Sports
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