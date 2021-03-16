Гари НЕВИЛЛ: «Сульшеру нужно завоевать трофей»

Легенда «Манчестер Юнайтед» - о главном тренере команды

  • 16.03.2021 15:48
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Гари НЕВИЛЛ: «Сульшеру нужно завоевать трофей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил перспективы главного тренера команды Оле Гуннара Сульшера:

«Кубок Англии стал для МЮ крайне важным в этом сезоне. В последние 15-20 лет Кубок лиги и Кубок Англии были отправной точкой для клуба. Если Сульшер собирается добиться успеха в МЮ, то ему нужно не только занять второе место в чемпионате, но и завоевать трофей.

Это станет показателем настоящего прогресса. Можно будет заполучить новых футболистов и попытаться побороться с «Манчестер Сити».

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Источник — Sky Sports

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