Без фанов на стадионе не будет Евро. УЕФА готов забирать у городов матчи

Александер Чеферин подтвердил, что публика на стадионе - обязательное условие

  • 16.03.2021 15:11
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Без фанов на стадионе не будет Евро. УЕФА готов забирать у городов матчи
© Skysports.com

Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что болельщики на стадионе являются обязательным условием для городов, собирающихся принимать Евро-2020.

Ранее сообщалось, что УЕФА готов сократить количество городов (12), если власти не подтвердят возможность допускать зрителей.

«Есть несколько сценариев, но мы точно не рассматриваем возможность проведения матчей Евро без болельщиков. Каждый город должен гарантировать, что фанов допустят на трибуны».

«В идеале мы хотим провести турнир так, как планировали - в 12 городах. Если не получится, то будем сокращать число городов. Финальное решение примем 20 апреля», - заявил Чеферин.

Сборная Украины должна проводить матчи в Бухаресте и Амстердаме.

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Источник — Sky Sports

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