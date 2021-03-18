Вячеслав Шевчук поздравил первых владельцев авто от Favbet

Первых победителей акции «Укради тачку у Favbet» ждал приятный сюрприз: о своем триумфе счастливчики узнали от бывшего защитника донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Вячеслава Шевчука.

Семикратный чемпион Украины и обладатель Кубка УЕФА, который также является послом Favbet, лично позвонил каждому их трех участников акции, выигравших по одному новенькому авто Ford EcoSport.

Первыми победителями стали Владимир из Харькова, Владимир из Одесской области и Назар из Тернопольщины. Последний после общения с Вячеславом был счастлив вдвойне, ведь является болельщиком «Шахтера» со стажем. Все трое шокированы от неожиданности и уверяют, что до сих пор не совсем верят в победу.

Интереснейшая акция по мотивам культовой игры начала 2000-х находится в самом разгаре и продлится до июля 2021 года. Выиграть у Favbet можно 21 автомобиль: 18 Ford Ecosport и 3 Jaguar XE.

Маркетинговое мероприятие «Укради тачку у Favbet» проходит в три этапа по 6 недель. В течение которых будет подарено 6 автомобилей Ford Ecosport и 1 Jaguar XE, а также множество ценных тематических призов. Мероприятие «Укради тачку у Favbet» продлится до июля 2021 года.