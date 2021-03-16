Буковина подписала молодых вратаря и защитника

Ряды «Буковины» пополнили 22-летний голкипер Иван Пономаренко и 21-летний левый защитник Артем Дмитриев.
Бывший вратарь днепровского «Днепра» Пономаренко в прошлом году выступал в Таджикистане за ЦСКА из Душанбе (18 матчей, 25 пропущенных мячей), Дмитриев осенью играл за «Перемогу» (9 матчей во Второй лиге). Оба футболиста подписали с «Буковиной» годичные контракты.
Кроме того, в команду вернулся 28-летний полузащитник Максим Боровец, который ушел из нее по окончании осенней части сезона (10 матчей в текущем чемпионате). Ранее Боровец играл в «Буковине» в сезоне 2012/13, после чего в его карьере были «Полтава», «Колос», «Арсенал-Киев», «Верес» и «Полесье».
«Буковина» занимает 7-е место в группе А Второй лиги. Свой первый официальный матч под руководством Евгения Коваленко проведет 20 марта, когда сыграет на выезде с «Оболонью-2».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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