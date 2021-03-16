Луиш КАШТРУ: «Мы не зависим только от самих себя»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал борьбу с «Динамо» за чемпионство в УПЛ:

«Мы прекрасно знаем, что все матчи, которые нам предстоят до конца чемпионата, будут решающими – все они важны без исключения.

Мы знаем, что мы не на первом месте сейчас в турнирной таблице и знаем, что нужно очень много работать, чтобы туда добраться. Кроме того, мы не зависим только от самих себя».

За 8 туров до финиша сезона «Шахтер» отстает от «Динамо» на четыре очка в турнирной таблице УПЛ.