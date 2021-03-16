Луиш КАШТРУ: «Мы не зависим только от самих себя»

Наставник «Шахтера» - о чемпионской гонке в УПЛ

  • 16.03.2021 14:25
  • 485 просмотров
  • 1 комментарий
Луиш КАШТРУ: «Мы не зависим только от самих себя»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал борьбу с «Динамо» за чемпионство в УПЛ:

«Мы прекрасно знаем, что все матчи, которые нам предстоят до конца чемпионата, будут решающими – все они важны без исключения. 

Мы знаем, что мы не на первом месте сейчас в турнирной таблице и знаем, что нужно очень много работать, чтобы туда добраться. Кроме того, мы не зависим только от самих себя».

За 8 туров до финиша сезона «Шахтер» отстает от «Динамо» на четыре очка в турнирной таблице УПЛ.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 16.03.2021 14:30
    +2
    Звичайно. Ви залежні від Павелки, Монзуль, Іванова. Без їхньої допомоги не йде гра.😂😂😂
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 16.03.2021 14:30
    +2
    Звичайно. Ви залежні від Павелки, Монзуль, Іванова. Без їхньої допомоги не йде гра.😂😂😂
    Ссылка
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