Леся Цуренко – Сара Соррибес-Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№141 WTA) во вторник стартует в основной сетке хардового турнира WTA 250 в Монтеррее.
В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против седьмой сеяной испанки Сары Соррибес-Тормо. Встреча пройдет третьим запуском на центральном корте после матча Стивенс – Кучова. Ориентировочное время начала – 23:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
Победительница встречи во втором круге сразится с Кайей Юван (№91 WTA) или Марией Осорио (№187 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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