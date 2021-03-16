Леся Цуренко – Сара Соррибес-Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№141 WTA) во вторник стартует в основной сетке хардового турнира WTA 250 в Монтеррее.



В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против седьмой сеяной испанки Сары Соррибес-Тормо. Встреча пройдет третьим запуском на центральном корте после матча Стивенс – Кучова. Ориентировочное время начала – 23:00 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



Победительница встречи во втором круге сразится с Кайей Юван (№91 WTA) или Марией Осорио (№187 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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