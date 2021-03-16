Реал готов продать Эдегора Арсеналу

Лондонский «Арсенал» намерен выкупить Мартина Эдегора у «Реала». В данный момент норвежский футболист играет за «канониров» на правах аренды.
Изначально «Реал» не планировал продавать 22-летнего футболиста, однако летом клуб хочет приобрести одного из двух звездных нападающих - Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе. Часть средств, вырученных с продажи Эдегора мадридцы могут направить на трансфер форварда.
Эдегор перебрался в «Арсенал» в январе и за это время провел 10 матчей и забил 2 мяча.
Портал Transfermarkt оценивает Эдегора в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» нацелился на защитника «Айнтрахта» и хавбека «Брайтона».
Источник — Daily Mail
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